I 59 anni del Sermig

IL MESSAGGIO DEL FONDATORE ERNESTO OLIVERO

Cari amici,

oggi il Sermig compie 59 anni. Ringraziamo il Signore per averci permesso di sognare con lui un pezzo del suo Regno e di aiutare davvero milioni di persone.

Ognuno con il proprio amore ha dato un senso e vita a tantissime persone. Possiamo dire solo “Grazie!”.

Da tempo, abbiamo legato il nostro compleanno alla Giornata del Perdono, il dono più grande insieme alla riconoscenza.

Perdono per i nostri errori, perdono per interrompere l’odio e permettere all’amore di tornare di nuovo in circolo.

Questa è speranza!

Ernesto e tutta la Fraternità

IL TORINESE