Oukhrid non fa sconti alla 9 Miglia di Aglié

Una corsa ma soprattutto una festa andata avanti fino a sera tarda. Questo è stato la sesta edizione della 9 Miglia Alladiese, la prova di Aglié (TO) completamente rimodellata sotto forma di kermesse serale del sabato, valida quale terza prova del circuito CorriPiemonte.

Tanti i concorrenti che si sono impegnati sul percorso di 14,5 km come anche gli appassionati non competitivi che hanno affrontato la camminata di 8 km, per tutti alla fine grande “polentata con salsiccia” per raccontarsi le proprie esperienze e godersi la serata primaverile.

La gara ha confermato il grande stato di forma del marocchino Lhoussaine Oukhrid (Aeneas Run), già vincitore due settimane prima de La Rapidissima 10K a Pietra Ligure (SV). Ad Aglié Oukhrid ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 47’55” precedendo di 20” Francesco Breusa (Battaglio Cus Torino), reduce da un’altra piazza d’onore a Vigone la settimana prima, terzo Marco Mazzon (Torino Road Runners) a 1’25”. In campo femminile eccezionale prestazione di Carla Primo (Asd Borgaretto 75), categoria SF50 capace di chiudere 18esima assoluta in 55’59” davanti a Elisa Rullo (Cral Reale Mutua Ass.) a 2’38” e alla marocchina Mina El Kannoussi (Atl.Saluzzo) a 3’41”. Ben 345 i corridori al traguardo considerando solo la prova competitiva (quest’anno era prevista anche la 8 km non agonistica).

Il Team Peretti va avanti quindi nella sua avventura agonistica, dedicata alla memoria del Geometra Daniele Ferrando, attraverso l’abnegazione dei volontari che si sono impegnati nella gestione del percorso e di tutti i servizi. Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale di Aglié che anche quest’anno ha accompagnato l’impegno organizzativo al pari degli sponsor che hanno garantito la loro fiducia, la storia della 9 Miglia va avanti, appuntamento al prossimo anno.

IL TORINESE