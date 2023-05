Torino-Monza 1-1

34esima giornata serie A

Torino e Monza pareggiano 1-1 e avanzano, insieme,in classifica portandosi a quota 46,al nono posto,ad 1 punto dall’ottavo occupato dalla Fiorentina. All’Olimpico Grande Torino nel primo tempo sono i granata a fare il match, dominando ma le iniziative di Miranchuk & Co. sbattono contro le grandi parate di De Gregorio. Nella ripresa Sanabria (46′) sblocca la gara con un bel diagonale,raggiungendo l’11esimo stagionale, poi Caprari (86′) pareggia la gara su assist di Petagna. Nel finale proteste del Torino per una trattenuta incredibile in area di Rovella su Ricci.

1 punto e tanto rammarico ma tutto ancora da giocare nelle prossime 4 gare che mancano alla chiusura del campionato.

Enzo Grassano

