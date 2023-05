Atalanta -Juventus 0-2

34esima giornata

Serie A

la Juventus batte 2-0 l’Atalanta, scavalca la Lazio al secondo posto e si candida fortemente alla prossima qualificazione in Champions League, obiettivo che l’Atalanta vede ormai quasi svanire (c’è ancora lo scontro diretto con l’Inter quarta ma ci sono 5 punti di distacco).La grande novità bianconera è Samuel Iling-Junior, esterno classe 2003, che Allegri mette nella formazione titolare dal 1′ al posto di Kostic. L’attaccante inglese fa partire l’azione e la chiude, personalmente, con il suo primo gol in bianconero al 56′. Al 98′ raddoppia Vlahovic in contropiede.

Enzo Grassano

IL TORINESE