Specializzandi in pronto soccorso, presto incontro tra Regione e Università

EMERGENZA URGENZA, IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’ DEL PIEMONTE CONDIVIDONO LE RICHIESTE PER L’IMPIEGO DEGLI SPECIALIZZANDI IN PRONTO SOCCORSO. PRESTO UN TAVOLO REGIONALE CON LE UNIVERSITA’

L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio hanno ricevuto i rappresentanti nazionali e regionali del Sindacato dei medici dell’Emergenza Urgenza, che hanno manifestato loro le difficoltà relative all’impiego degli specializzandi nei Pronto Soccorso a causa delle diverse interpretazioni dei decreti ministeriali Calabria e Bollette da parte dei Rettorati universitari, ai quali spetta l’atto autorizzativo.

In questo momento, decine di specializzandi potrebbero essere utilmente impiegati nei reparti di Emergenza, venendo incontro in modo significativo alle drammatiche necessità del momento, consentendo non soltanto di allentare la pressione sui medici urgentisti, ma anche di limitare il ricorso al personale esterno.

Il presidente e l’assessore alla Sanità hanno condiviso le preoccupazioni della categoria, peraltro già da loro espresse in più occasioni anche in sede nazionale, e si sono impegnati a convocare un tavolo congiunto con le Università del Piemonte già nei prossimi giorni, per condividere un percorso sostenibile da tutti.

