Calcio, vincono Toro e Juve

Vincono Toro e Juve

33esima giornata serie A

Sampdoria-Torino 0-2

Buongiorno

Pellegri

Juventus-Lecce 2-1

Paredes J

Vlahovic J

Ceesay L

Il Torino gioca bene e domina nel primo tempo,poi un secondo tempo di gestione e contropiede.. La squadra granata ha creato molto nei primi 45 minuti, con il gol di Buongiorno al 31′ e altre occasioni sprecate, con il portiere blucerchiato Ravaglia che effettua 2 ottimi interventi su Vlasic e Sanabria per provare a tenere su la sua squadra. La Sampdoria nella ripresa ha avuto una discreta reazione, ma senza creare occasioni nitide da gol per poter pareggiare. All’ultimo minuto c’è il raddoppio di Pellegri che lancia il Torino verso l’ottavo posto.

Bene anche la Juventus

che torna a vincere dopo un aprile da incubo in cui ottiene solo sconfitte ed un pareggio.

I bianconeri si portano a quota 63 punti in piena zona Champions.

League.Nel primo tempo Paredes (15′) sblocca la gara su calcio di punizione, poi il leccese Ceesay (36′)pareggia su rigore e Vlahovic (41′) firma il raddoppio con una bella girata in area. Nel secondo tempo un gran colpo di testa di Danilo sbatte sul palo e Ceesay fallisce il pareggio con una grande occasione su colpo di testa.

Enzo Grassano

IL TORINESE