Indagato il deputato Pd Mauro Laus

Mauro Laus, deputato torinese del Pd, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Torino per vicende riguardanti la cooperativa Rear, che si occupa di vigilanza e sicurezza. Si ipotizzerebbe un uso inappropriato di risorse pubbliche. Laus, già senatore e presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal 2014 al 2018, è stato presidente di Rear, oggi è uno dei soci. La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici della Regione Piemonte e del Forte di Bard, in Valle d’Aosta, dove la cooperativa Rear si dedica all’accoglienza dei visitatori. Il parlamentare è capogruppo del Pd nella Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

