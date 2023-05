 Dl Cutro, Grimaldi (AVS): Un decreto per produrre irregolarità e marginalità

Meglio buonisti che cattivisti.

“Il decreto chiamato indecentemente ‘Cutro’ è scritto apposta per rendere irregolare, insicuro e sostanzialmente impossibile ogni tentativo di trovare accoglienza e integrazione in Italia. A partire dalla limitazione estrema delle norme sul permesso di soggiorno per protezione speciale, fino ad arrivare al rafforzamento di quella vergogna che sono i Centri di permanenza per il rimpatrio. Il senso di questa misura è comunicare a ogni persona straniera: ‘sei indesiderata, cercheremo di renderti la vita impossibile’. Un decreto deterrente su cui nessuno, nella maggioranza, ha il coraggio di dire ciò che pensa fino in fondo: ecco perché sono solo dei mezzi fascisti, dei mezzi suprematisti, dei mezzi razzisti. Una metà della loro identità se l’è portata via la vergogna. Meglio buonisti che cattivisti: non serve un armocromista per capire che il nero non sta bene con tutto” – così alla Camera il Vicepresidente di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, rispondendo all’onorevole Bicchielli, durante la discussione sulla conversione in legge del decreto 10 marzo 2023, n. 20, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”.

