Beria e Merlo: No a presenze di nuove specie animali in Piemonte

A proposito delle polemiche sull’orso.

“Le polemiche di queste ultime settimane legate alla morte di un giovane studente universitario

nella provincia di Trento dopo l’aggressione di un’orsa, ha innescato un dibattito intenso e senza

esclusione di colpi a livello politico e soprattutto mediatico.

Ora, al di là delle pregiudiziali e dei pregiudizi che sempre campeggiano attorno a temi delicati e

complessi come questi, l’unica osservazione che ci sentiamo di avanzare – con spirito costruttivo

e senza alcuna polemica – è che nei nostri territori, nello specifico il comparto territoriale delle

Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, non sarebbe affatto praticabile la proposta di avere

l’immissione di nuove specie animali. E ci riferiamo, per citarne solo alcune, a quelle specie come

l’orso, la lince, lo sciacallo dorato, le nutrie e via discorrendo. Come ha ricordato il consigliere

regionale Valter Marin in un ordine del giorno presentato recentemente in Consiglio Regionale.

Certo, è sempre più necessario al riguardo, avere linee guida e decisioni concrete da parte del

Governo Italiano che vietino l’immissione di nuove specie che possono, e lo diciamo senza alcuna

polemica pregiudiziale, creare problemi gravi ed irrisolvibili per la tutela stessa della sicurezza

pubblica, dell’eco sistema e, al contempo, per evitare ulteriori danni al settore economico e

produttivo montano. Da quello agro-pastorale allo stesso turismo.

Una proposta, la nostra, a semplice difesa dei nostri terrori e della loro antica e moderna

vocazione economica, produttiva, turistica e sportiva”.

Maurizio Beria, Presidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci.

IL TORINESE