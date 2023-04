TJF 2023 – Venerdì 28 aprile: TellKujira, Craig Taborn

Spiega Francesco Diodati, una delle menti più brillanti del nostro jazz contemporaneo: “abbiamo immaginato una sorta di rock band in forma di quartetto classico, con due chitarre elettriche al posto dei due violini. In virtù di questa scelta cameristica, ogni individualismo è stato messo da parte in favore di un ‘noi’, che fosse anche il centro della musica”. Nato nell’autunno 2020, tellKujira ha autoprodotto una serie di residenze artistiche (fondamentale quella presso Area Sismica a Forlì), si è esibito in festival europei, concentrandosi su improvvisazione e scrittura collettiva, composizione istantanea, timbro, strumenti preparati, accordature alternative, elettronica. In questo solco è nato un percorso flessibile che mira a plasmare un insieme unico composto da paesaggi sonori astratti, a tratti ambient, poliritmi, timbriche industrial. Una miscela versatile, che non esita a de-costruire qualsiasi linguaggio, in una dimensione di puro godimento d’ascolto.

TELLKUJIRA – ore 18.00 – AULA MAGNA DEL POLITECNICO

Ambra Chiara Michelangeli, viola

Francesco Diodati, chitarra

Francesco Guerri, violoncello

Stefano Calderano, chitarra

@ photo Christian Filippelli

“Il solo di pianoforte è una relazione intima tra il performer e lo strumento”, ha spiegato Taborn, che da anni rappresenta una delle voci più originali di questo strumento. La sua performance può prendere le mosse da una influenza casuale che diventa una cellula tematica da espandere, o partire da una improvvisazione inedita, passare per uno standard e approdare a una composizione dello stesso pianista. Non ci sono direzioni prefissate per questo artista che ha iniziato gli studi di pianoforte quando da adolescente gli è stato regalato un sintetizzatore: sintomo dello sviluppo di un pensiero aperto alle molte possibilità di confrontare tra loro mondi espressivi diversi. Oggi Taborn è la punta di diamante del pianismo contemporaneo (classico? jazz? senza aggettivi): il più raffinato, creativo e rigoroso degli improvvisatori, la cui musica è un viaggio magico tra le meraviglie coloristiche del suono pianistico.

CRAIG TABORN PIANO SOLO – ore 21.00 – CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI Esclusiva TJF BIGLIETTERIA: c/o Urban Lab piazza Palazzo di Città 8/F Da lunedì 6 marzo – lunedì/sabato 10.30/18.30 (chiusa lunedì 10 aprile) – aperta tutti i giorni da sabato 22 a domenica 30 aprile – tel. +39.011.01124777 – tjftickets@comune.torino.it INTERNET: www.torinojazzfestival.it www.vivaticket.it Il costo del servizio di acquisto è pari al 12% del prezzo del biglietto, con un minimo di € 1. Per i nati dal 2009 biglietti per tutti i concerti € 1,00. Se ancora disponibili i biglietti saranno posti in vendita 45 minuti prima dell’inizio dei concerti

IL TORINESE