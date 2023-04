Merlo. 25 aprile, festa di tutti i democratici

Cattolici decisivi, come altre culture politiche democratiche.

“La festa del 25 aprile è importante e decisiva nel nostro paese perchè è una data che segna la

ripartenza della democrazia e la riconquista delle libertà. Di tutte le libertà. Una festa che, come

ovvio, non può essere divisiva e nè, men che meno, appannaggio di qualche partito o di qualche

cultura politica a scapito di altre. È la festa di tutti i cittadini democratici, a qualsiasi fede politica e

culturale appartengano.

E, per quanto riguarda i cattolici, possiamo dire ad alta voce e con forza che sono stati decisivi e

determinanti – ovviamente con donne e uomini di altre culture politiche democratiche – per

riconquistare la democrazia nel nostro paese. E, dopo la vittoria contro il fascismo, per diventare

autorevole classe dirigente politica e di governo a livello nazionale come importanti leader e

statisti della Democrazia Cristiana. È sufficiente citare 4 di questi leader per rendersi conto di cosa

è stata la Resistenza, la riconquista della libertà, la salvaguardia della democrazia e la garanzia

della governabilità per i cattolici nel nostro paese dopo il 25 aprile 1945: Tina Anselmi, Benigno

Zaccagnini, Carlo Donat-Cattin e Albertino Marcora.

Insomma, il 25 aprile come festa di tutti i cittadini democratici perchè è una data che ha registrato

una partecipazione politica plurale per raggiungere lo stesso obiettivo politico”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale Popolari

