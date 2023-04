TJF, domenica 23 aprile: Cristina Zavalloni, Kenny Barron Trio

Oggi, domenica 23 aprile, nell’ambito di ‘Torino Futura’, progetto culturale per i ragazzi e le scuole, coordinato dagli assessorati alle Politiche culturali e alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino, prima del concerto di Kenny Barron – ore 21.00 – un rappresentante di AICS insieme a Rosanna Purchia, assessora alla Cultura del Comune, consegnerà la borsa di studio dedicata a Sergio Ramella a uno studente di jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Il vincitore sarà invitato a suonare al TJF del prossimo anno.

Ramella fu promotore e organizzatore culturale di prim’ordine. La Città di Torino oggi vanta un festival come il TJF anche grazie al lavoro unico sul territorio che propose per decenni, dalle rassegne degli anni Settanta, ai Punti Verdi, all’arrivo a Torino del Newport Jazz Festival per una serie di concerti memorabili

PROGRAMMA MAIN DOMENICA 23 APRILE

ore 17.00 – OGR Torino

CRISTINA ZAVALLONI & ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO DI TORINO POTENTISSIMA SIGNORA”

CONCERTO PER LAURA BETTI

Cristiano Arcelli, direzione, arrangiamenti, sax soprano

Cristina Zavalloni, voce

Giovanni Tamburini, tromba

Manuel Magrini, pianoforte

Giancarlo Bianchetti, chitarra

Stefano Senni, contrabbasso

Alessandro Paternesi, batteria

Cesare Carretta, primo violino

Orchestra del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

Jacopo Tomatis, voce narrante

Giacomo Gatti, elaborazione video

Cantante, attrice, doppiatrice, regista, Laura Betti è stata una figura femminile di potente personalità, eclettica, appassionata, inclassificabile. Musa e amica di Pier Paolo Pasolini, dalla morte del regista e scrittore per tutta la sua vita si è dedicata alla diffusione della memoria pasoliniana. Oggi il Fondo Laura Betti è conservato presso la Cineteca di Bologna. Nel concerto – punteggiato dai racconti delle cronache dell’epoca – una delle maggiori cantanti italiane, Cristina Zavalloni, con un ricco ensemble jazzistico e orchestrale, ripercorre il canzoniere della Betti, che ha interpretato testi, oltre che dello stesso Pasolini, di scrittori del calibro di Alberto Arbasino e Franco Fortini, musicati da Piero Umiliani, Piero Piccioni, Fiorenzo Carpi, Domenico Modugno, senza dimenticare la passione della Betti per Kurt Weill e Bertolt Brecht. Sullo sfondo, una serie di bellissime fotografie dall’archivio Betti, tra cui quelle di scena di Angelo Novi tratte dal film Teorema di Pasolini.

Una produzione Fondazione Entroterre in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna

Posto unico numerato € 7

ore 21.00 – OGR Torino

KENNY BARRON TRIO

“80th BIRTDAY TOUR”

Kenny Barron, pianoforte

Kiyoshi Kitagawa, contrabbasso

Johnathan Blake, batteria

Kenny Barron ha debuttato sulle scene internazionali nel lontano 1962, sotto l’egida di Dizzy Gillespie, ed è uno degli maestri viventi della storia del pianoforte jazz. Il concerto del TJF è inserito nel tour che celebra gli ottant’anni dell’artista (nato nel 1943) e lo vede esibirsi nella formazione particolarmente congeniale del piano trio. Barron ha attraversato da protagonista gli ultimi decenni della scena ed è stato anche docente alla Rutgers University e alla Juilliard School, contribuendo a formare molti giovani pianisti. La serata torinese rappresenta un’occasione imperdibile per ascoltare il suo raffinato fraseggio, frutto di un bagaglio jazzistico forgiato in oltre mezzo secolo di collaborazioni artistiche a fianco di stelle di prima grandezza come Freddie Hubbard, Joe Henderson, Stan Getz.

Posti numerati euro 18 /euro 13

