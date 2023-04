Domenica 23 aprile, ore 19

Disney Live Action

L’ultimo appuntamento di Musical a Corte nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi

Dopo il tutto esaurito nelle scorse stagioni degli appuntamenti Disney e Disney+/Pixar, si completa la trilogia con un nuovo concerto che allarga l’universo disneiano ai musical in scena e ai film live action. Walt Disney ha creato la maggior parte dei suoi cartoni animati seguendo le regole del teatro musicale per cui le loro trasposizioni per il teatro e il cinema possono essere considerate musical a tutti gli effetti.

Disney Live Action è un concerto in cui si alternano medley corali, mash-up e singole composizioni per esplorare le storie che Disney sta rinnovando e riproponendo con l’aggiunta di nuove canzoni alle già famosissime colonne sonore: si parte con gli immensi successi nei teatri di tutto il mondo tratti da La Bella e la Bestia, Il Re Leone, Aladdin ed Hercules, con le rispettive nuove versioni filmiche, toccando poi i classici Mary Poppins, Il Cowboy con il Velo da Sposa e Come d’Incanto, per arrivare ai più recenti Cenerentola, Il Libro della Giungla e Pinocchio. Si conclude con un omaggio a Stephen Sondheim, il più grande compositore di Broadway recentemente scomparso, con il film Disney Into the Woodsdel 2014.

PROGRAMMA

Prologo

When You Wish Upon a Star (Pinocchio)

Medley Basta Poco!

Lavorando Insieme (Come d’Incanto), Lo Stretto Indispensabile (Il Libro della Giungla), Un Poco di Zucchero (Mary Poppins)

Medley Bella e la Bestia

La Bella e la Bestia, Something There, Home,If I Can’t Love Her, Qui da Noi

(La Bella e la Bestia)

Into the Woods

Opening (Into The Woods)

Medley Cavoli e Re

Il Tricheco e il Carpentiere (Alice nel Paese delle Meraviglie), Voglio Esser Come Te (Il Libro della Giungla), Principe Alí (Aladdin), IJust Can’t Wait To Be King (Il Re Leone), Lavender Blue (Cenerentola), Go The Distance (Hercules)

Medley Volare via!

Let’s Go Fly a Kite (Mary Poppins), Resta conMe (Rapunzel), Speachless, Un Amico Come Me, A Whole New World (Aladdin)

Il Re Leone

They Live in You, Shadowland (Il Re Leone)

Medley Amore

Can You Feel The Love Tonight (Il Re Leone), I Won’t Say I’m in Love (Hercules), Let’s GetTogether (Il Cowboy con il Velo da Sposa), Belle (La Bella e la Bestia), Someday MyPrince Will Come (Biancaneve e i Sette Nani), Once Upon a Dream (La Bella Addormentata nel Bosco)

Into the Woods

Finale (Into The Woods)

INTERPRETI

Andrea Ascari

Gaia Bellunato

Anna Botticelli

Matteo Giambiasi

Italia Laera

Sofia Megar

Adriano Voltini

Giuseppe Guerrera, pianoforte

Andrea Ascari, progetto e testi

La rassegna Lirica e Musical a Corte è organizzata dal Teatro Superga in collaborazione con STM e Fondazione Ordine Mauriziano.

INFO E BIGLIETTI

Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino

Posto unico: 30 euro

Info e prenotazioni: 011.6279789biglietteria@teatrosuperga.it

www.teatrosuperga.itbiglietteria@teatrosuperga.it

IG + FB: teatrosuperga

Telegram: https://t.me/tsnteatrosuperga

