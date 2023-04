Fabbricato di strada del Portone: cambio destinazione d’uso

Una porzione dell’edificio di due piani fuori terra di strada del Portone 61, sarà interessato da un cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a laboratorio sanitario di analisi e punto di prelievo. Lo ha deciso la Giunta comunale nella riunione di questa mattina, su proposta dell’assessore Paolo Mazzoleni.

L’immobile, ubicato nella Circoscrizione 2 e attualmente in disuso, necessita di interventi di carattere manutentivo con opere interne, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico.

L’approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto si configura come intervento di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste un concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.

La delibera sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale e sarà discussa nelle prossime sedute.

IL TORINESE