TO Dream: così si trasforma l’ex area Michelin, al confine nord della Città

Grande affluenza per il primo fine settimana di apertura di To Dream, il nuovo centro commerciale di corso Romania, inaugurato lo scorso 13 aprile alla presenza del Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo e del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il progetto, oltre a fornire una nuova destinazione all’area di 270mila metri quadrati che un tempo fu lo stabilimento Michelin, promette di attirare investimenti privati e di creare centinaia di posti di lavoro.

Ad oggi è stata costruita un’area, corrispondente al primo lotto del progetto, di 25mila metri quadrati, ma è con la costruzione dei prossimi tre lotti che arriveranno le attrazioni più accattivanti: la pista di go-kart più lunga d’Europa, un cinema a 8 sale, un’area eventi e un parco pubblico, oltre a una palestra, un hotel 4 stelle da 120 camere e decine di altri negozi e ristoranti.

“Un intervento che porta nuovi posti di lavoro in un quadrante strategico della città e riqualifica l’area con numerose opere pubbliche” così il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che definisce il progetto “il risultato di un rapporto positivo tra pubblico e privato in un’ottica strategica che fa del commercio e della vitalità commerciale una cifra caratterizzante della sviluppo di Torino.” Tra le opere pubbliche finanziate grazie agli investimenti sull’area di To Dream e di Michelin, che qui avrà il suo quartier generale, il rifacimento di corso Romania (che entro fine anno dovrebbe raddoppiare, con due corsie per senso di marcia) e la costruzione del secondo accesso al quartiere Falchera.

