Juve in caduta libera Sassuolo-Juventus 1-0

30esima giornata serie A

Bianconeri in caduta libera per la seconda sconfitta di fila in campionato dopo l’ 1-0 subito al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri restano al 7° posto a -4 dall’Atalanta (impegnata lunedì a Firenze).Un altro esordio di un guovane titolare in A, il classe 2002 Barbieri, schierato dal tecnico Allegri. Poche possibilità e ritmi blandi nel primo tempo: ci provano Bajrami e Bremer senza precisione. Nella ripresa Perin si supera con una grande parata su Lopez e soprattutto Defrel. Gatti viene salvato dal palo,poi il gol di Defrel che sblocca la gara,su un errore di Fagioli.Alla fine Consigli salva il risultato su Rabiot.

Juve sconfitta e Sassuolo che ottiene 3 punti importanti con vista Europa.

