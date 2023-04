In piazza le famiglie di Extinction Rebellion

EMERGENZA CLIMATICA – Si sono date appuntamento in piazza Carlo Alberto ieri alle 11, le famiglie di Extinction Rebellion,

accompagnate dai propri bambini, dai più piccoli ancora in carrozzina ai più grandicelli, per una Festa

di Protesta. La piazza si è rapidamente riempita di passeggini, biciclette e e di bimbi con il

viso dipinto con nuvole di smog grigie e nere.

Ai momenti di gioco, con canzoncine e cori, si sono alternati gli interventi di esperti e genitori,

sottolineati dal ritmo e dal rumore di decine di pentole e coperchi, una modalità di protesta comune

nei paesi dell’America Latina, utilizzata spesso durante le azioni di Extinction Rebellion.

