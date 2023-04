Pareggio giusto Torino-Salernitana 1-1

Vilhena S

Sanabria T

30esima giornata serie A

Pareggio giusto tra le 2 squadre granata di Torino e Salernitana.Nel primo tempo fischi del pubblico di fede torinista contro la squadra di Juric rea confessa in quanto a mancanza di voglia propositiva calcistica.Un

tempo a testa con l’avvio di gara in mano ai campani, che spingono e trovano il gol del vantaggio al 9′ con il gol di Vilhena. Juric osa inserendo Vlasic nei due centrocampisti e il suo Toro trova il pareggio al 57′, con l’imbucata di Miranchuk e la nona rete stagionale di Sanabria. Arriva così un punto prezioso per entrambe le squadre:per il Toro in crisi di gioco,testa e risultati,per la Salernitana che mette fieno in cascina salvezza.

Enzo Grassano

IL TORINESE