Sax Nicosia direttore artistico del Teatro Baretti

Una sala di 112 posti divenuta ben presto molto altro rispetto all'iniziale sala oratorio della chiesa di San Salvario: don Gallo ne voleva infatti fare uno spazio polifunzionale e l'Associazione Baretti fu in grado non solo di inventare un luogo di cultura nel centro di un quartiere molto diverso da oggi, ma di mantenere accesi i riflettori nonostante il passare degli anni e le grandi difficoltà di un comparto messo a dura prova dai tagli alla cultura e dalle nuove forme di intrattenimento. Nato anche come incubatore di professionalità il CineTeatro Baretti è divenuto presto un punto di riferimento per i teatranti torinesi e italiani ed è proprio da qui che intende ripartire la nuova direzione artistica: dai fasti del teatro inteso non solo come luogo ma come forma di espressione e di aggregazione. Sax intende riportare sul palco del Baretti i grandi nomi del teatro e i grandi nomi del teatro di domani. Sax ha già iniziato a lavorare ai prossimi progetti insieme al team del Baretti, l'Associazione, infatti vive la precarietà tipica del teatro e della cultura percui solo quando ci sarà la conferma della vittoria dei bandi pubblici si potranno annunciare i titoli e gli ospiti che calcheranno il palco di via Baretti. "Ho accettato la sfida propostami dal direttivo del Baretti perché ho sempre respirato l'energia di quel luogo e amato l'atmosfera che si creava in una sala così intima. Il mio desiderio è quello di riportare sul palco i grandi nomi del teatro italiano come fu nel passato della sala, insieme a giovani talenti, e di dialogare concretamente con le altre realtà teatrali presenti sul territorio torinese. La prossima stagione proverà ad indagare e raccontare le infinite declinazioni del femminino: le Donne, da Eva a Samantha Cristoforetti passando per la sublime dichiarazione d'amore che la maschera teatrale della Drag Queen fa alla femminilità, saranno le protagoniste della stagione teatrale 23/24, perché una parte della mia storia attoriale è fortemente legata a questo racconto e perché questo è il racconto che rende ogni donna una Regina." (Sax Nicosia)

Attori, scrittori, registi, amici musicisti e tecnici di produzione si unirono in una associazione culturale che dopo 20 anni è ancora centrale nella progettualità culturale della città di Torino e non solo.

Una sala di 112 posti divenuta ben presto molto altro rispetto all’iniziale sala oratorio della chiesa di San Salvario: don Gallo ne voleva infatti fare uno spazio polifunzionale e l’Associazione Baretti fu in grado non solo di inventare un luogo di cultura nel centro di un quartiere molto diverso da oggi, ma di mantenere accesi i riflettori nonostante il passare degli anni e le grandi difficoltà di un comparto messo a dura prova dai tagli alla cultura e dalle nuove forme di intrattenimento. Nato anche come incubatore di professionalità il CineTeatro Baretti è divenuto presto un punto di riferimento per i teatranti torinesi e italiani ed è proprio da qui che intende ripartire la nuova direzione artistica: dai fasti del teatro inteso non solo come luogo ma come forma di espressione e di aggregazione. Sax intende riportare sul palco del Baretti i grandi nomi del teatro e i grandi nomi del teatro di domani. Sax ha già iniziato a lavorare ai prossimi progetti insieme al team del Baretti, l’Associazione, infatti vive la precarietà tipica del teatro e della cultura percui solo quando ci sarà la conferma della vittoria dei bandi pubblici si potranno annunciare i titoli e gli ospiti che calcheranno il palco di via Baretti. “Ho accettato la sfida propostami dal direttivo del Baretti perché ho sempre respirato l’energia di quel luogo e amato l’atmosfera che si creava in una sala così intima. Il mio desiderio è quello di riportare sul palco i grandi nomi del teatro italiano come fu nel passato della sala, insieme a giovani talenti, e di dialogare concretamente con le altre realtà teatrali presenti sul territorio torinese. La prossima stagione proverà ad indagare e raccontare le infinite declinazioni del femminino: le Donne, da Eva a Samantha Cristoforetti passando per la sublime dichiarazione d’amore che la maschera teatrale della Drag Queen fa alla femminilità, saranno le protagoniste della stagione teatrale 23/24, perché una parte della mia storia attoriale è fortemente legata a questo racconto e perché questo è il racconto che rende ogni donna una Regina.” (Sax Nicosia)