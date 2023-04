Leinì, fondi per lo sportello d’ascolto anti-violenza

Approvato il Regolamento per i Patti di Collaborazione

I cittadini, in forma singola o associata, potranno proporre al Comune di prendersi cura di spazi e beni pubblici. Lo sportello Puoi, presso il Poliambulatorio, offrirà ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza, fisica e psicologica.

Più di un milione di euro per la riqualificazione della scuola materna Rodari

Nel secondo punto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale ha ratificato la prima variazione al bilancio unico di previsione 2023-2025 che recepisce i fondi Pnrr per la digitalizzazione: circa 7700 euro per attivazione di nuovi servizi di pagamento elettronico attraverso PagoPA, per l’invio di comunicazioni ai cittadini tramite sistemi elettronici, oltre 32mila euro per la piattaforma notifiche digitali che permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale attraverso servizi di comunicazione digitale, 155mila euro circa per la creazione di un nuovo sito internet che permetta anche l’accesso ai servizi digitali online e che sia analogo ad altri siti della PA e ulteriori 23mila euro circa per l’adesione alla piattaforma digitale nazionale dati che abilita e alimenta lo scambio di informazioni nella Pubblica Amministrazione.

Vengono inoltre recepiti fondi Pnrr per la riqualificazione della scuola materna Rodari: la variazione al bilancio stanzia anche i fondi per il relativo cofinanziamento.

Nel terzo punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha ratificato la seconda variazione al bilancio: vengono accertati 50mila euro di trasferimenti dallo Stato che vengono immediatamente destinati a interventi di manutenzione straordinaria per l’illuminazione pubblica. Parimenti, vengono stanziati 10mila euro per l’allestimento dello sportello di ascolto anti-violenza PUOI presso il Poliambulatorio e 5mila euro per manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento della piscina comunale. Vengono inoltre stanziati 23mila euro per integrazione dei servizi di educativa scolastica al fine di rispondere alle maggiori richieste da parte degli istituti scolastici.

Nel quarto punto all’ordine del giorno, l’approvazione della variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025: la delibera recepisce il finanziamento con fondi Pnrr degli interventi di riqualificazione della scuola Rodari che prevedono l’adeguamento sismico e tutta una serie di adeguamenti strutturali.

Nel quinto punto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale ha ratificato le cessioni bonarie a titolo gratuito a favore del Comune da parte di privati cittadini di porzioni di terreno necessari alle opere di manutenzione straordinaria della viabilità, in particolare per quanto riguarda via Pratonuovo e via San Francesco al Campo/via Mattei in frazione Tedeschi.

Nel successivo punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha confermato la proroga delle deroghe al regolamento sui dehors già in vigore negli anni scorsi: viene quindi derogato al pagamento dei diritti di segreteria e del deposito cauzionale e concessa la possibilità di estendere le dimensioni del dehors oltre l’asse dei muri perimetrali dell’esercizio e oltre il limite dell’80% della dimensione dell’attività.

Nel settimo punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha approvato una modifica al regolamento della Commissione Consiliare per le Intitolazioni, eliminando la competenza del Consiglio sull’intitolazione, rimasta in alcuni passaggi, che lo Statuto comunale conferisce, invece, alla Giunta.

Nell’ottavo punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale recepisce una richiesta del CdA del Santuario B.V. delle Grazie per l’autorizzazione a deliberare spese fino alla somma di 10mila euro. Per le spese oltre i 10mila euro resta l’obbligo della deliberazione del Consiglio Comunale.

Nel nono punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per i Patti di Collaborazione. Il Regolamento disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’Amministrazione comunale. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni: in generale, il Comune mette a disposizione gli strumenti tecnici e le coperture assicurative, i cittadini, in forma associata o anche individuale, il tempo e l’idea. In sostanza, il Patto di Collaborazione prevede azioni di riqualificazione o manutenzione di aree, spazi e strutture comunali sui quali singoli o gruppi di cittadini decidano di impegnarsi e dedicare il proprio tempo e il proprio lavoro. Il regolamento e la modulistica per proporre Patti di Collaborazione saranno reperibili nella pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Leini.

Nell’ultimo punto all’Ordine del Giorno, il Consiglio Comunale ha approvato, emendandola, la mozione presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Leini-Leini con Gabriella Leone volta a richiedere maggiori azioni diplomatiche per attenuare la repressione in Iran e limitare la possibilità per le aziende italiana di esportarvi armamenti nonostante i divieti vigenti. Approvata anche la mozione, presentata dai Gruppi Cambia Leini con Noi e Lega Salvini – Fdi-FI su indicazione della Coldiretti Torino che prevede adesione e sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico. Approvata la mozione dei Gruppi Uniti per Leini e Progetto Leini sul sostegno alla progettazione e realizzazione della linea della Metro2 tra Cimarosa e Pescarito, con emendamento presentato da Cambia Leini con Noi che sostiene la disponibilità dei Comuni dell’area Nord di partecipare ai costi relativi all’aggiornamento del Progetto di Fattibilità tecnico-economica (PFTE) della nuova tratta.

Non approvata, invece, per la non condivisione degli ultimi due punti della parte deliberativa da parte dei Gruppi CLCN e Lega Salvini-Fdi-Forza Italia, la mozione presentata dai Gruppi Uniti per Leini e Leini con Gabriella Leone sull’omotransfobia.

