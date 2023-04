Lions Day: un campus medico per la prevenzione

Il 16 aprile sarà una domenica dedicata alla prevenzione e all’informazione sanitaria.

In piazza Solferino, dalle ore 10 alle ore 17, farà tappa il “Lions Day 2023” con un campus medico dove verranno effettuate visite e screening medici gratuiti.

Un percorso sanitario dove il cittadino potrà essere informato sull’importanza della prevenzione di alcune patologie anche attraverso l’esecuzione di esami specifici.

Tra gli esami a disposizione ci saranno consulenze nutrizionali, test per il diabete, ecografie per le patologie vascolari, visita odontoiatrica e oculistica, densitometria per la diagnosi dell’osteoporosi, valutazione cognitiva e prevenzione dell’epatite C.

“La comunità cittadina è grata ai Lions – ha sottolineato la vicesindaca Favaro – e la Città intende sostenere iniziative volte a favorire il benessere di tutti e tutte”.

IL TORINESE