Scontro tra auto e moto in centro, morto il centauro

Incidente mortale ieri in centro a Torino in corso Vittorio Emanuele, all’angolo con corso Inghilterra, dove una moto si è scontrata con un’auto. Morto sul colpo il motociclista a bordo della sua Honda Hornet. La vettura, una Panda, si è ribaltata per lo schianto. I tre occupanti dell’auto sono rimasti feriti lievemente e sono stati trasportati al Cto.

IL TORINESE