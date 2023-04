Reale Mutua con cuore e grinta, Cividale al tappeto

Ci pensa Mayfield ad aprire la contesa con il canestro su assist di Vencato, ma dall’altra parte Dell’Agnello pareggia subito. Vencato segna otto punti consecutivi e la Reale Mutua va in vantaggio (10-5 dopo 3’ di gioco). Si iscrive alla partita anche Guariglia con il canestro da vicino (12-7), ma Cividale in un amen pareggia grazie a Miani e Pepper. Pepe trova la sua prima tripla di serata e Torino va sul +4 (18-14 a 3’30” dalla prima sirena). I liberi di Dell’Agnello riavvicinano Cividale sul -1 (23-22) a 40” dalla prima pausa. Il tap-in di Mayfield chiude il primo periodo sul 25-22 in favore di Torino.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Pepper (25-24). Guariglia segna quattro punti consecutivi ed i gialloblù vanno sul +5 (31-26), ma Rota trova la tripla che riporta Cividale ad un solo possesso di distanza (31-29). Il rientrante capitan De Vico trova i suoi primi due punti di serata (33-29). Jackson segna da tre punti e Torino trova il +6 (38-32). Rota e De Vico segnano da tre punti e la Reale Mutua resta sul +7 (43-36 a 4’ dall’intervallo lungo). I gialloblù ritoccano il massimo vantaggio grazie a Vencato (49-40). Mayfield schiaccia in contropiede e Torino tocca la doppia cifra di vantaggio (52-42 a 1’ dalla pausa lunga). La schiacciata di capitan De Vico chiude il primo tempo sul 54-45.

Dopo l’intervallo lungo la partita riprende con il canestro di Miani che riporta Cividale sul -7 (54-47). Guariglia schiaccia e Torino torna avanti di due possessi pieni (56-50). Redivo segna in penetrazione e la Gesteco torna a contatto (56-54 dopo 3’ di terzo periodo) e coach Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Cividale sorpassa grazie a Dell’Agnello (61-60 a metà quarto). La squadra friulana continua a spingere sull’acceleratore e trova il +6 (66-60). La Reale Mutua si sblocca e mette insieme un parziale di 6-0 che la riportano ad un solo possesso di distanza (68-66 a 1’30” dall’ultima pausa). Il canestro di forza di Guariglia chiude il terzo periodo sul 70-69.

L’ultimo periodo parte con la tripla di Rota che riporta Cividale avanti (72-70). De Vico segna e Torino torna ad un solo possesso di distanza (75-72). Le due squadre smettono di segnare fino al libero di Pepe e al gioco da quattro punti firmato da Redivo (80-73 in favore di Cividale a 4’ dalla fine). Vencato segna da tre punti e Torino torna sul -4 (80-76), che diventa parità grazie ai quattro punti consecutivi di Mayfield (80-80) e questa volta è la panchina di Cividale a fermare la partita con il time-out. Redivo segna da tre punti, imitato da Mayfield e il tabellone recita 85-84 per Cividale a 41” dalla fine. Ancora Mayfield trova il gioco da tre punti del nuovo vantaggio torinese (87-86 a 30” dall’ultima sirena). Redivo sbaglia in penetrazione e Pepe è preciso dalla lunetta: Torino vince 89-86.

Reale Mutua Basket Torino – UEB Gesteco Cividale 89-86 (25-22, 54-45, 70-69)

Reale Mutua Torino: Mayfield 24, Fea NE, Vencato 20, Taflaj 2, Schina, Jackson JR. 5, Guariglia 17, De Vico 13, Dalle Ave NE, Pepe 8. All.: Franco Ciani.

UEB Gesteco Cividale: Redivo 29, Miani 12, Cassese 3, Rota 9, Mouaha 4, Furin 4, Battistini 5, Pepper 9, Micalich NE, Dell’Agnello 10. All.: Stefano Pillastrini.

Il commento di coach Franco Ciani: “Partita caratterizzata da un livello di intensità tipico di questo periodo, dove ogni vittoria e sconfitta contano. Sotto il profilo tecnico siamo stati più lucidi e precisi nella prima metà di gara, costruendo un discreto margine. Alla ripresa, come ci è già capitato, abbiamo rischiato di compromettere da soli quanto fatto nei primi due quarti, però poi è emerso il DNA della squadra: siamo una squadra che non molla mai. Il cambio di passo negli ultimi minuti ci ha premiato con un risultato importante”.