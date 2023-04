Droga sottovuoto nei barattoli dei sottaceti

ARRESTATO UN UOMO DI 51 ANNI DALLA POLIZIA DI STATO

Un cittadino italiano di 51 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Personale dell’UPGSP, inviato dalla Centrale Operativa in corso Regina Margherita per la segnalazione di due fidanzati, non conviventi, in lite, giunto sul posto notava un uomo sul pianerottolo, che era stato chiuso fuori dall’appartamento dalla fidanzata.

Già dal pianerottolo, gli agenti avvertivano un odore verosimilmente riconducibile a della sostanza stupefacente, ma una volta varcata la soglia dell’alloggio, quella che inizialmente era solo un’ipotesi acquisiva sempre maggior concretezza.

Guidati dal pungente odore di cannabis, i poliziotti controllavano l’interno di un mobile della cucina, dove rinvenivano 9 barattoli pieni di marijuana, oltre a una bilancia di piccole dimensioni e materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente.

L’attività di indagine si spostava allora presso la residenza dell’uomo; nascosti in un garage, venivano rinvenuti altri 3 barattoli di marijuana, 4 d hashish, una quindicina di barattoli vuoti, una seconda bilancia, un coltello, diversi sacchetti di plastica trasparente utilizzati per il confezionamento della sostanza, una bustina contenente numerosi semi e 18 agende riportanti verosimilmente le vendite e i risultati dell’illecita attività.

Complessivamente, lo stupefacente recuperato e sottoposto a sequestro ammonta a 970 grammi di cannabinoidi, di cui 50 grammi di hashish.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE