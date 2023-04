Aggressioni in Spina 3, il Comitato: “Cosa possiamo fare?”

LE CONSIDERAZIONI DEL NOSTRO COMITATO

Caro direttore,

nel quartiere di Spina 3, in particolare, a quanto è dato a sapere, nelle strade del comprensorio Valdocco, ci sono aggressioni a scopo di furto da parte di gruppi organizzati di ragazzi ai danni prevalentemente di loro coetanei.

Premessa la solidarietà a chi è stato picchiato, anche gravemente, e alle loro famiglie, riteniamo come Comitato Dora Spina Tre che non sia sufficiente fermarsi all’ovvia e legittima richiesta alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine di svolgere appieno il loro ruolo di presenza e di repressione dei reati.

Occorre anche che i cittadini si riapproprino pacificamente del loro quartiere per promuovervi iniziative di aggregazione umana, culturale e sportiva che lo rendano, in modo continuativo, più partecipato e più vissuto da tutti.

Sappiamo che ciò non è facile. Sia perché, in questi tempi d’individualismo, le attività collettive spesso si svolgono alla tastiera di un computer. Ed anche per il modo in cui il quartiere di Spina 3 è stato realizzato: senza le necessarie strutture pubbliche di aggregazione per giovani ed anziani, senza una “casa di quartiere” che produca conoscenza reciproca ed attività di qualità, senza quella biblioteca / luogo di aggregazione che il nostro Comitato aveva richiesto formalmente anni fa, ecc..

Queste carenze iniziali hanno creato un nuovo rione che ruota in gran parte attorno ai tanti nuovi supermercati di zona.

Per questo, secondo il parere del nostro Comitato, la partecipazione attiva e diffusa dei cittadini è la strada principale da praticare. Non solo per ridurre il rischio della presenza di ragazzi senza valori che non siano la violenza, ma anche per migliorare la vivibilità della vita quotidiana in Spina 3.

COMITATO DORA SPINA TRE