Un sogno: Torino a zero emissioni. La campagna di Legambiente arriva in città

Via Agostino da Montefeltro 2, Torino

La Clean Cities Campaign, campagna europea per la transizione delle città verso le Zero Emissions, di cui Legambiente è partner, inizia il suo viaggio a Torino. Durante l’evento, si presenteranno i dati del Dossier “Mal’Aria 2023”, redatto annualmente da Legambiente per denunciare l’emergenza smog nelle città italiane. A seguire, ci sarà una Tavola Rotonda con amministrazioni locali, associazioni e sindacati per capire come la città di Torino sta rispondendo all’obiettivo di raggiungimento di neutralità climatica entro la fine del 2030. L’evento si terrà a Torino giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 17.00 presso Toolbox Coworking, in Via Agostino da Montefeltro 2. Programma: – Introduzione istituzionale di Alice De Marco, Direttrice di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – Presentazione del Dossier Mal’Aria 2023 da parte di Andrea Minutolo, Responsabile dell’ufficio scientifico di Legambiente Nazionale – Tavola Rotonda, facilitata da Sergio Capelli, di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, con: · Chiara Foglietta, Assessora all’ambiente del Comune di Torino · Gianfranco Guerrini, Consigliere Delegato all’ambiente della Città Metropolitana di Torino · Roberto Mezzalama, Rappresentante dell’Osservatorio Civico per il Clima di Torino · Angelo Robotto, Direttore generale di ARPA Piemonte · Claudio Magliulo, Responsabile italiano di Clean Cities Campaign · Andrea Poggio, Responsabile Mobilità Sostenibile di Legambiente Onlus