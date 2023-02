Pd Piemonte: legge elettorale, priorità alla doppia preferenza

GALLO – RAVETTI – ROSSI (PD): “DAL PD PROPOSTE CHIARE FIN DALL’INIZIO DELLA LEGISLATURA. ADESSO E’ TARDI. NO AL SEGGIO PER IL SECONDO PRESIDENTE SCONFITTO. IL PD E’ PER LE COALIZIONI. IL CENTRODESTRA NON CI PROVOCHI PERCHE’ SENZA DI NOI NON SI FARA’ NESSUNA RIFORMA”

31 gennaio 2022 – “Da quattro anni il Partito Democratico ribadisce l’importanza di modificare la legge elettorale piemontese. Per colpa del centrodestra ci siamo ridotti a discutere di un tema tanto delicato e articolato soltanto nell’ultimo anno di legislatura. La nostra posizione è sempre stata chiara. Abbiamo chiesto che venisse introdotta la parità di genere per adeguare ai tempi un Consiglio regionale desueto. Abbiamo affermato l’importanza della rappresentanza territoriale, insistendo perché venissero trovate forme, attraverso le quali tutti i territori fossero equamente rappresentati. Abbiamo, poi, sottolineato l’importanza di abolire il listino, redistribuendo i 10 Consiglieri eletti con premio di maggioranza sui collegi delle preferenze, diluendo la competizione, aumentando la rappresentatività territoriale e offrendo maggiori possibilità. Il centrodestra invece di lavorare sulla nostra proposta, dopo quattro anni di tira e molla, ha depositato una proposta di legge che prevede l’introduzione di un flipper inaccettabile nella ripartizione dei resti, inserisce una soglia di sbarramento che è un attacco alla coalizione di centro sinistra e introduce misure che aumentano i costi della politica. A quattro mesi dalla scadenza dei termini chiediamo alla maggioranza di fermarsi! La nostra posizione oggi è chiara: limitarci a introdurre la preferenza di genere come richiesto dalle norme nazionali e lasciare l’attuale legge elettorale così com’è senza alcuna soglia di sbarramento” dichiarano il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo, Il Vicepresidente della VII Commissione Domenico Ravetti e il Consigliere Pd Domenico Rossi.

“Inoltre l’introduzione dei sottosegretari, proposta dal centrodestra – proseguono gli esponenti dem – a nostro parere è un ampliamento inutile. Diciamo no all’aumento dei costi della politica! Vogliamo, poi, chiarire che siamo contrari all’elezione di diritto del secondo presidente sconfitto. Se vogliamo inserire questo meccanismo che contraddistingue le elezioni comunali, inseriamo anche il ballottaggio fra i due candidati presidente più votati, come il M5S aveva proposto nel 2015”.

“Per quanto riguarda la proposta di introdurre la soglia di sbarramento del singolo partito al 4% siamo pronti a dare battaglia. Non possiamo accettare una legge che prevede l’esclusione di quelle forze politiche che da anni compongono il centrosinistra. Il centrodestra non provochi il Pd e la coalizione di centrosinistra perché tanto, senza di noi, la riforma della legge elettorale non si farà” concludono Gallo, Ravetti e Rossi.