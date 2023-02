Traffico di droga: assolto dopo 17 anni l’ex calciatore Padovano

Il tribunale di Torino, concluso il processo-bis, ha assolto Michele Padovano, ex calciatore di Juventus e Napoli. Fu coinvolto nel 2006 in una indagine per la quale fu accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In primo grado erano stati chiesti 24 anni, poi ridotti a 8 anni e 6 mesi dalla Cassazione con rinvio. Ieri l’assoluzione.