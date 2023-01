18 gennaio 1951, nasce Renato Zaccarelli

ACCADDE OGGI

Compie oggi 72 anni una delle mezzali italiane più talentuosi del calcio italiano e del Toro.Amatissimo dal popolo granata!Ha

totalizzato ben 347 presenze con 22 reti in Serie A, vincendo uno scudetto ed una Coppa Italia con la maglia del Torino. Inoltre ha indossato la casacca della Nazionale con 25 presenze e 2 gol.

Ha legato indissolubilmente la sua vita calcistica alla causa granata,una militanza sportiva durata per ben 17 anni impreziosita da oltre 300 gare e 17 reti in serie A.

Quasi alla fine della sua carriera calcistica si è trasformato in uno splendido difensore, precisamente nel ruolo di libero,ruolo oggi riconosciuto come difensore centrale.Successivamente è diventato CT dell’Italia Under-21 di Serie B e vice della nazionale Under 21.In un secondo tempo è stato Direttore Sportivo, Direttore Generale e allenatore del Torino, prima di ricoprire un incarico dirigenziale a Bologna.

Enzo Grassano