Regione, entro giugno trasferimento completo al grattacielo

Prosegue il trasferimento degli uffici e del personale nella nuova sede unica, nell’ambito di un percorso che si concluderà entro giugno 2023. A darne aggiornamento l’assessore al bilancio Andrea Tronzano , nel corso della prima commissione regionale presieduta dal presidente Carlo Riva Vercellotti .

Prima della pausa natalizia, a dicembre, la Presidenza, la Vicepresidenza, il Gabinetto del Presidente, la Giunta della Regione Piemonte e la Struttura Temporanea Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte, avevano preso possesso degli spazi che vanno dal 38° al 41° piano, a febbraio sarà invece il turno di tutti i dipendenti che andranno a riempire i restanti piani del grattacielo. “Una volta dentro – ha annunciato Tronzano – la Regione mobiliterà una squadra dedicata ai piccoli aggiustamenti di routine di cui ci si accorge soltanto vivendo quotidianamente quegli spazi. Per quel che riguarda il parco auto – ha proseguito l’assessore – finché non si darà avvio alle gare per i parcheggi interrati, distribuiti su tre livelli, in parte destinati ad uso gratuito dei dipendenti regionali e in parte a disposizione dei i cittadini esterni, rimane operativo il parcheggio di via Passobuole.Il compito di promuovere e gestire gli immobili svuotati spetterà a INVIMIT, società pubblica di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzata dalla Regione con una lettera di Intenti.