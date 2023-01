PasSporTo 2023: più di 30 sport per ragazze e ragazzi fino a 19 anni

Ritorna PasSporTo con una grande novità. Il progetto promosso dall’Assessorato allo Sport di Torino, che offre attività sportive per ragazzi e alle ragazze torinesi, accessi agli impianti totalmente gratuiti e visite mediche a prezzi agevolati, sarà ampliato dai 14 anni fino ai 19 anni di età.Quest’anno i ragazzi nati tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2004 potranno seguire gratuitamente corsi e lezioni di svariati sport, tra cui: arti marziali e sport da combattimento (Aikido, Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Thai, Karate, Judo, BJJ, MMA, Thai Boxe, Tai Chi Chuan, difesa personale), atletica leggera, baseball, calcio, canottaggio, danza, discipline circensi, fitness (circuit training, total body, pilates, yoga), flag football, ginnastica ritmica, golf, hockey prato, kyudo, nuoto (apnea, mermaiding, nuoto libero, subacquea con ARA), padel, pallavolo, parapendio, pattinaggio sul ghiaccio, pole dance, quidditch, tiro con l’arco, scherma, tennis, triathlon, zumba.

L’obiettivo si PasSporTo è quello di incentivare i più giovani ad avvicinarsi ad una o più discipline sportive e di continuare a praticarla negli anni successivi. Come sempre sono previste una serie di lezioni gratuite rivolte ai giovani al fine di sviluppare una vera cultura dello sport e accedere a percorsi alternativi di socialità.

Grazie al prezioso contributo delle associazioni cittadine, l’iniziativa può ampliarsi e diventare ancora più importante per i giovani torinesi.

Tutte le ragazze ed i ragazzi dai 14 ai 19 anni, residenti a Torino, grazie al progetto PasSporTo, possono inoltre accedere gratuitamente a questi impianti sportivi comunali: piscine (accesso gratuito negli orari del nuoto libero nel periodo invernale; 5 ingressi nel periodo estivo); al Palazzo del Ghiaccio Tazzoli (accesso gratuito per il pattinaggio libero, con sconto del 50% sulla tariffa di noleggio pattini); nello Stadio di atletica leggera Primo Nebiolo (accesso gratuito per allenamenti individuali per non

tesserati). Per partecipare è sufficiente presentarsi presso la sede o l’impianto scelti con il documento di identità comprovante la residenza a Torino e l’età.

Per informazioni: progetti.sport@comune.torino.it

di Gino Strippoli