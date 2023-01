Luca, da Mirafiori Sud alla Coppa del Mondo di scherma

U17 A BRATISLAVA

Luca JURAVLE è un ragazzo di 15 anni, classe 2007, nato a Torino, nel quartiere di Mirafiori Sud dove tutt’oggi risiede con la sua famiglia, frequenta il secondo anno all’ITIS Pininfarina con ottimi risultati. Ha cominciato a fare scherma molto presto, con i corsi di avviamento del Circolo della Scherma Ramon Fonst, oramai storica società di Strada Castello di Mirafiori, all’età di 7 anni. Con il Circolo ha fatto tutta la trafila del settore giovanile, prima con la pre-agonistica under10, e poi con le prime competizioni vere e proprie delle categorie Under14, dove si è distinto con la vittoria di 3 titoli regionali e ottimi piazzamenti nei campionati italiani, sempre nella specialità del fioretto e sempre con il suo Maestro Paolo Cuccu, con il quale c’è oramai un solidissimo rapporto. Luca ha la cittadinanza romena, come tanti altri ragazzi dello sport italiano che ancora non hanno ottenuto la cittadinanza del paese dove sono nati e cresciuti, e alla federazione del paese d’origine dei suoi genitori non è passato inosservato il suo talento. Da questa stagione Luca è stato inserito nella rosa della nazionale U17 romena, con la quale esordirà il prossimo 14 gennaio nella prova di Coppa del Mondo di categoria a Bratislava, in Slovacchia. Nella gara slovacca sono iscritti 222 atleti, in rappresentanza di 30 paesi e 4 continenti (mancherà solo l’Oceania), compresi i fiorettisti provenienti da Stati Uniti, Francia, Ungheria e Ucraina e naturalmente Italia, il gotha della scherma mondiale, mancherà però la Russia per il noto embargo sportivo. Per Luca questo esordio internazionale sarà il primo di un percorso sportivo che dopo Bratislava lo vedrà impegnato la settimana successiva a Terni, per la prova nazionale Cadetti, e successivamente a Bucarest per i campionati nazionali romeni, che lo vedono tra i favoriti per la conquista del titolo Under17, strada impegnativa, che gara dopo gara, lo porterà nella primavera del 2024 ai campionati del Mondo Under17. Il sogno, naturalmente, restano le Olimpiadi di Parigi del 2024, impresa non impossibile vista la grande tradizione nella scherma della Romania (15 medaglie olimpiche nella sua storia, di cui 4 d’oro), e sarebbe un evento storico per il quartiere di Mirafiori Sud, portare un suo ragazzo ai Giochi Olimpici.