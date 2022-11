Primark inaugura il nuovo store a Le Gru

È stato inaugurato oggi il nuovo punto vendita Primark presso il centro commerciale Le Gru, che ha creato oltre 150 nuovi posti di lavoro a livello locale

• Questo punto vendita rappresenta il primo in assoluto nell’area nord-occidentale e il 12° negozio Primark in Italia

Grugliasco (TO), 8 novembre 2022 – Primark, il rivenditore di moda internazionale, ha

inaugurato oggi il suo nuovo store nella città di Torino, il primo punto vendita in

Piemonte. Il negozio è situtato all’interno del centro commerciale Le Gru nel Comune di

Grugliasco, in provincia di Torino, e rappresenta il 12° punto vendita di Primark in Italia.

Questa apertura creerà oltre 150 nuovi posti di lavoro a livello locale.



Con una superficie commerciale di circa 4.600 metri quadrati su un piano, il nuovo negozio di

Torino offrirà l’esperienza in-store per cui Primark è da sempre famosa. I clienti di Primark Le

Gru potranno così acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento

uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e casa – compresi i prodotti a marchio ‘Primark Cares’

in continua crescita. I clienti troveranno anche un’ampia scelta di prodotti a tema natalizio.

Dall’abbigliamento per le serate con gli amici ai maglioni festivi da abbinare con i propri cari,

passando per i ‘FamJams’ per tutta la famiglia, alle decorazioni natalizie e agli articoli beauty

must-have come il ‘Glow Gift Set’ e le palette di ombretti. I clienti di Le Gru troveranno

sicuramente l’acquisto natalizio perfetto, qualunque sia il loro budget.

L’offerta impareggiabile di Primark, in termini di trend moda e must-have, ha conquistato il

cuore dei clienti italiani sin dal primo negozio che il retailer ha aperto ad Arese, in provincia di

Milano, nel 2016. Questo nuovo punto vendita rappresenta un ulteriore passo in avanti nella

strategia di espansione di Primark nel Bel Paese. Dall’inizio di quest’anno Primark ha, infatti,

inaugurato 4 nuovi store in Italia, tra cui il flagship store e headquarter per l’Italia a Milano in

Via Torino, gli store di Chieti e Bologna durante il periodo estivo, arrivando così fino ad oggi

con l’apertura di Primark Le Gru a Torino. Primark aprirà un nuovo negozio in Italia entro la

fine dell’anno nel centro commerciale ‘Campania’ di Caserta, mentre sono previste due nuove

aperture nelle città di Bari e Venezia nel 2023 – rispettivamente nei centri commerciali

‘Casamassima’ e ‘Nave De Vero’.

All’inizio di questa settimana, Primark ha ospitato un esclusivo evento dedicato agli amici e ai

familiari dei dipendenti, che sono stati invitati a festeggiare tutti insieme l’apertura del negozio

visitandolo in anteprima e scoprendo l’entusiasmante offerta di prodotti disponibile.

Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy di Primark, ha dichiarato: “Primark Le Gru rappresenta

un’ulteriore pietra miliare nella strategia di espansione di Primark in Italia, in quanto porta a 12

il totale dei nostri store nel Paese. Siamo felici di inaugurare il nostro nuovo negozio prima

dell’alta stagione festiva, offrendo così ai clienti l’opportunità di acquistare la nostra fantastica

offerta prima di Natale. Che si tratti di prodotti basic per la famiglia o dell’abbigliamento da

party, sappiamo che i nostri clienti adoreranno la nostra offerta. I nostri colleghi hanno, infatti,

lavorato duramente per offrire ai nostri nuovi clienti un’esperienza in-store straordinaria e non

vediamo l’ora di accoglierli nelle prossime settimane”.

“Siamo orgogliosi che Primark abbia scelto Grugliasco e Le Gru per aprire un nuovo punto

vendita in un momento così difficile”, ha affermato il Sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito.

“Sono sicuro che questo sia un buon investimento e che tale presenza sia importante per tutta

la nostra economia diventando motore di occupazione sul nostro territorio e variegando, così,

l’offerta commerciale della città. Sui 150 assunti circa 30 sono grugliaschesi e per noi è fonte

di grande gioia. Quello che oggi fa Primark è un atto di fiducia per la nostra città. Li ringraziamo

anche perché Grugliasco si conferma città attrattiva per aziende, multinazionali e grandi

marchi sviluppando tutto il suo potenziale e manifestando la sua piena attrattività economica,

fatta di commercio storico e di presenze nuove, che producono nuova linfa”.

Luis Pires, Head of Country di Klépierre Italia, ha dichiarato: “Il taglio del nastro di Primark

a Le Gru rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di crescita e ammodernamento del nostro

intero portfolio italiano. Da un lato, infatti, consolida il ruolo di leadership del Centro

Commerciale Le Gru situato alle porte di Torino, in un bacino di utenza che abbraccia l’intero

territorio regionale e oltre; dall’altro, dà continuità al piano strategico di sviluppo degli asset di

Klépierre. L’obiettivo, in una logica di costante innovazione e potenziamento, è quello di

intercettare sul mercato le eccellenze in tutti i settori merceologici e di consolidare dunque la

leadership del portfolio di Klépierre in Italia”.