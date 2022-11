Ritornano a Torino gli appuntamenti della campagna di raccolta fondi #UnPannelloInPiù promossa da Legambiente insieme a Enel X dedicata alla lotta contro la povertà energetica e all’impatto sociale ed economico che può avere il pannello solare da appartamento.

Giovedì 3 novembre alle ore 11.00, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e il Forum del Terzo Settore Piemonte organizzano l’evento “Povertà energetica: come il terzo settore può rispondere alla sfida!”, presso Piazza dei Mestieri in Via Durandi 15 (TO). L’iniziativa è un momento di confronto e discussione per comprendere gli strumenti che si possono mettere in campo per combattere il caro bolletta e far sopravvivere al rincaro cittadinanza e associazioni. Modera:

Rubina Pinto, referente Sportello Energia Climaction Piemonte Intervengono:

Anna Di Mascio, portavoce del Forum del Terzo Settore del Piemonte

Alice De Marco, direttrice di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Antonio Cajelli, educatore bancario-finanziario di Associazione Articolo 47

Jacopo Rosatelli, Assessore Politiche sociali, Salute, Casa, Diritti e Pari opportunità della Città di Torino