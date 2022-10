La polizia lo vuole portare in carcere: la fidanzata aggredisce gli agenti

Il fatto è accaduto in piazza Vittorio Veneto a Biella, vicino alla fermata degli autobus. La Polizia stava cercando un 35enne per notificargli la revoca della misura alternativa a cui era sottoposto e portarlo in carcere. L’uomo era in compagnia della sua fidanzata più giovane. La stessa avrebbe poi raccontato davanti al giudice del Tribunale, che era molto preoccupata per la sorte del suo ragazzo. Per lo stato d’ansia avrebbe cominciato ad aggredire uno degli agenti. La situazione è degenerata e la coppia è stata bloccata e ammanettata dai poliziotti.

NOTIZIE DAL PIEMONTE