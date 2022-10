Torino: gravissimo uomo accoltellato alla gola

È in gravissime condizioni un uomo di circa 40 anni che è stato accoltellato in un giardino in via Damiano Chiesa, all’ angolo con via vittime di Bologna, a Torino, nel quartiere Barca, dove abita la vittima dell’aggressione. Gli è stata tagliata la gola con un taglierino. I carabinieri sono stati avvisati da alcuni passanti. (foto archivio)