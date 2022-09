Radicali italiani per il gemellaggio Torino-Dnipro

Riceviamo e pubblichiamo

E’ stata depositata all’URP del Comune di Torino una istanza popolare a norma dello Statuto della Città che chiede che Torino approvi la proposta di gemellaggio da inviare alla Città ucraina di Dnipro.

L’istanza è presentata da Igor Boni, Presidente di Radicali Italiani e dai Coordinatori dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta Daniele Degiorgis e Andrea Turi.

I tre primi firmatari commentano:

“Dal febbraio 2022 le città dell’Ucraina stanno vivendo una drammatica situazione sottoposte, come sono, a sistematici bombardamenti. Riteniamo che l’iniziativa del gemellaggio tra città rappresenti un fondamentale strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione e di cooperazione tra enti locali diversi e sia uno strumento concreto per costruire solidi legami di amicizia e collaborazione economica tra città distanti.

La città di Dnipro dell’Ucraina ha molte caratteristiche assimilabili alla città di Torino: è costruita sul principale fiume del Paese da cui trae il proprio nome, ha circa 1 milione di abitanti, è la terza città dell’Ucraina per popolazione, è una ex città industriale e ha un affermato Politecnico oltre che una linea di metropolitana. Nel prossimo futuro sarà necessario un grande lavoro di ricostruzione delle città distrutte dalle bombe russe, per dare sostegno concreto a una Ucraina che vuole legittimamente e giustamente divenire pienamente europea. Il nostro intento è quello di rendere Torino protagonista di questo lavoro che sarà essenziale nella ricostruzione dell’intera ucraina e nella costruzione europea che deve proseguire più veloce che mai”.