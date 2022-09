Merlo: Elezioni, la sinistra e il vezzo della ‘superiorità morale’

Riceviamo e pubblichiamo

“La sinistra conferma ogni giorno di campagna elettorale l’attaccamento ai vecchi retaggi

ideologici. A cominciare dalla sua presunta e maldestra ‘superiorità morale’. È stupefacente come

il Pd continui a sostenere che l’unico voto utile è alla sinistra e che, soprattutto, gli altri 3

schieramenti in campo non hanno titolo e meriti per governare. E quindi si tratterebbe di un voto

sostanzialmente inutile. Anzi, sono anche un rischio per la democrazia e per il futuro stesso delle

nostre istituzioni.

È di tutta evidenza, al di là di ogni polemica, che la ‘diversità morale’ rivendicata ed esaltata dal

vecchio Pci continui ad essere un filo rosso che lega il passato con il presente della sinistra

italiana. Con tanti saluti ai principi della democrazia dell’alternanza, al rispetto degli avversari

politici e, soprattutto, al rispetto rigoroso dello stesso pluralismo politico e culturale presente nel

nostro paese”.

Giorgio Merlo, candidato Azione-Italia Viva Piemonte 1, Camera Deputati