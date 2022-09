8 settembre 1888, nasce il primo campionato della storia del calcio!

Accadde oggi

Oggi è una giornata storica per il calcio e per il suo miliardo e mezzo di appassionati a livello mondiale! Esattamente l’8 settembre di 134 anni fa,in questo preciso giorno del 1888, inizia il primo il campionato di calcio della storia, in Inghilterra.Partecipano 12 squadre rappresentanti tutti i membri fondatori che organizzano il primo torneo antesignano dell’attuale Premier League.

Il campionato è dominato dalla squadra Preston North End che vince quasi tutte le gare di campionato – diciotto vittorie su ventidue partite e quattro pareggi.Fondamentale è l’apporto dell’attaccante John Goodall, capocannoniere,che totalizza 21 reti.

Enzo Grassano