Quando nella politica c’era uno “stile”….

Non si tratta di essere moralisti e, men che meno, nostalgici. Ma è indubbio che se c’è un tassello

che è letteralmente scomparso dall’orizzonte della politica contemporanea è quello “stile” che

caratterizzava la classe dirigente politica e di governo di un tempo. Certo, le stagioni politiche

scorrono rapidamente e sarebbe puerile pensare di riportare indietro le lancette della storia.

Anche se lo spettacolo, sempre più squallido ed indecente a cui assistiamo quotidianamente, ci

conferma che rispetto alle stagioni in cui la politica era protagonista oggi c’è uno scadimento

senza proporzioni e senza limiti.

E questo perchè lo “stile” del politico, anche al di là del richiamo costituzionale, continua a

conservare una bruciante attualità e modernità. Ora, non si tratta di confrontare lo “stile” dei

singoli leader e statisti politici del passato con gli improvvisati e casuali politici di oggi. Sarebbe

una operazione persin troppo facile per evidenziare le differenze quasi di ordine e di carattere

antropologico. No, quello che è utile evidenziare è che la politica recupera la sua credibilità, il suo

ruolo, la sua funzione e il suo prestigio solo se i suoi protagonisti recuperano quello “stile” che

proprio da quel passato si può ricavare come modello di riferimento. Del resto, per fare un solo

esempio concreto, chissà perchè ogni qualvolta che ascoltiamo un giudizio, sentiamo un

commento o leggiamo un articolo di Guido Bodrato, di Rino Formica, di Claudio Martelli, di Rosy

Bindi, di Giuseppe De Rita e di moltissimi altri ci sentiamo in obbligo di riflettere e di capire sino in

fondo le riflessioni che avanzano e che pongono direttamente all’attenzione della pubblica

opinione. Perchè? La risposta è molto semplice, anzi semplicissima. Di fronte alla povertà e alla

debolezza strutturale dell’attuale classe dirigente politica, è di tutta evidenza che quando si vuole

avere qualche lettura più approfondita o qualche interpretazione più attenta di ciò che capita

realmente nella nostra società, siamo quasi costretti a ricorrere al passato…

Certo nessuno pretende, oggi, che la classe dirigente politica svolga anche quel ruolo “educativo”

che declinava nel passato. Perchè è bene ricordare che i grandi leader e statisti della Democrazia

Cristiana erano anche dei grandi “educatori” nelle rispettive comunità politiche. No, quel periodo

storico è ormai archiviato. Quello che, semmai, oggi va recuperato – almeno va tentato di

recuperare – è proprio quello “stile” che è andato letteralmente disperso in questi ultimi anni

carichi di populismo, di demagogia, di qualunquismo, di “uno vale uno”, di povertà culturale e di

impreparazione politica. Per non parlare della radicale assenza di qualsiasi cultura di governo.

Ecco perchè se si vuole veramente voltare pagina rispetto alla squallida stagione rappresentata

emblematicamente dal populismo grillino, è fondamentale ripartire dalle fondamenta. E, al

riguardo, proprio dallo “stile” concreto e quotidiano del politico. Senza alcuna deriva moralista o

moralisteggiante ma solo e soltanto per ragioni di nobiltà e di autorevolezza della politica e del

ruolo nella società.

Giorgio Merlo