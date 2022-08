Treno + bus in unico biglietto è la nuova opportunità per raggiungere la Sacra di San Michele

TRENITALIA, PIEMONTE: ATTIVO IL NUOVO COLLEGAMENTO

nuovo servizio intermodale per il monumento simbolo della Regione

tutti i fine settimana e festivi fino al 30 ottobre

Treno + bus in unico biglietto è la nuova opportunità per i piemontesi e non solo per raggiungere la Sacra di San Michele. Una soluzione integrata che conferma l’impegno del Polo Passeggeri del Gruppo FS per una mobilità sempre più sostenibile a supporto del turismo locale e di prossimità.

Attivo tutti i weekend e i giorni festivi, fino al 30 ottobre, il servizio combinato treno + bus di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) consente di raggiungere in tutta comodità il monumento simbolo della regione Piemonte. Dalla stazione di Torino Porta Nuova è facile e veloce salire a bordo di uno dei treni della linea SFM 3 con direzione Avigliana dove dal piazzale di stazione partono autobus dedicati ad accompagnare i viaggiatori in cima al monte Pirchiriano.

È possibile acquistare in un’unica soluzione, il viaggio treno+bus digitando come stazione di origine o destinazione “Sacra San Michele” sui sistemi di vendita Trenitalia di tutt’Italia. A chi presenta il biglietto combinato alla cassa, l’ingresso all’abbazia verrà scontato del 25%.

Qui il dettaglio dell’offerta degli autobus in funzione dell’apertura dell’Abbazia

Numero Bus Partenza Ora Partenza Arrivo Ora Arrivo CV002 Avigliana 09:00 Sacra San Michele 09:25 CV001 Sacra San Michele 09:30 Avigliana 10:00 CV004 Avigliana 10:00 Sacra San Michele 10:25 CV003 Sacra San Michele 10:30 Avigliana 11:00 CV006 Avigliana 14:00 Sacra San Michele 14:25 CV005 Sacra San Michele 14:30 Avigliana 15:00 CV008 Avigliana 16:00 Sacra San Michele 16:25 CV007 Sacra San Michele 16:30 Avigliana 17:00 CV0010 Avigliana 18:00 Sacra San Michele 18:25 CV009 Sacra San Michele 18:30 Avigliana 19:00

FOTO FABIO LIGUORI