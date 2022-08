Sanità, Azione: “Assumere personale sanitario nei comuni montani per non vanificare fondi Pnrr”

“La mancanza di medici di base, di medici specializzati come i pediatri e di guardie mediche notturne nei comuni montani e’ un problema che va risolto per tutto l’anno e non solo durante le stagioni con maggior afflusso di turisti. Non possiamo assolutamente lasciare senza assistenza medica le persone che hanno scelto di vivere in territori bellissimi ma anche difficili”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “Sostengo il giusto appello dei tanti sindaci che incontro e ricordo che le assunzioni in sanità vanno fatte quanto prima se non vogliamo vanificare poi l’effetto positivo che avranno i fondi del Pnrr per il comparto. Così si otterranno due importanti risultati, posti di lavoro e risoluzione di un problema serio per le valli e i piccoli centri urbani del nostro territorio”, conclude.