Amichevole a Los Angeles, Real Madrid -Juventus 2-0

Benzema

Asensio

Il Real Madrid campione d’Europa di Carlo Ancelotti ha battuto la Juventus 2-0 in un’amichevole disputata al Rose Bowl di Los Angeles, in California,di fronte a 90mila spettatori.

A decidere l’incontro sono state le reti di Benzema e Asensio.Il fortissimo

attaccante francese era riuscito ad andare a segno già al diciottesimo secondo, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco di Valverde. Al 19’minuto mette a segno il gol che sblocca il risultato trasformando un rigore che si era procurato Vinicius Jr, atterrato in area da Danilo. Il secondo gol di Asensio è arrivato al 69′, su un perfetto passaggio telecomandato di Jesus Vallejo. I bianconeri di mister Allegri,ancora imballati per la preparazione atletica precampionato, sono stati pericolosi in pochissime occasioni, compresa la traversa colpita nel primo tempo da Vlahovic su punizione.Non pervenuto Di Maria.

Formazioni

Real: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. A disposizione: Lunin, Luis Lopez, Canizares, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Borja Mayoral, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Rudiger, Mariano, Camavinga, Tobias, Latasa.

Juve: Perin, Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Cuadrado, Rovella, Gatti, Pellegrini, Rugani, Barbieri, Soulé, Aké, Cudrig, Da Graca.

Enzo Grassano