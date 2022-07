A Collegno in un incidente con un’auto avvenuto in via Terracini, nel quartiere Borgata Paradiso è morto un motociclista. Si chiamava Fabrizio Fochi, 58 anni, molto conosciuto, gestiva la pizzeria del Campo Volo di Collegno. In molti gli hanno dedicato un ricordo sui social. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia municipale.