16 giugno 1938, l’Italia batte il Brasile e approda in finale mondiale!

Accadde oggi

Azzurri ancora protagonisti nella rubrica accadde oggi, nonostante la grave esclusione italiana(seconda volta consecutiva e terza totale della storia calcistica)dai mondiali di calcio del 2022 in Qatar.Era il 16 giugno del 1938 quando la Nazionale Italiana sconfisse il Brasile allo stadio Vélodrome di Marsiglia ed andò in finale,contro l’Ungheria,battendola.Così facendo gli Azzurri di Vittorio Pozzo divennero campioni del Mondo per la seconda volta consecutiva,dopo il 1934.

I ragazzi di Pozzo sfoderarono una grande prestazione dal punto di vista tecnico e tattico:grazie ai gol di Colaussi e Meazza, resero vana la rete brasiliana a tre minuti dalla fine di Pelliciari, e così gli Azzurri approdarono in finale.

Enzo Grassano