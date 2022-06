Auto investe bici: donna finisce in ospedale in condizioni serie

Oggi una donna, quarantenne, è finita in ospedale per essere stata stata urtata da un’auto mentre in bici si trovava all’incrocio tra via Venaria e via Allegri, a Collegno. E’ intervenuta un’ambulanza che l’ha portata all’ospedale di Rivoli: è in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia municipale. La vettura che l’ha investita era guidata da un’altra donna che l’ha soccorsa.