I Verdi del Piemonte scrivono agli assessori all’ambiente

In occasione del cinquantenario della Giornata Mondiale dell’Ambiente

i Co-portavoce regionali di Europa Verde – Verdi Piemonte, Mariella

Grisà e Mauro Trombin, inviano una lettera agli assessori

all’ambiente delle 8 province piemontesi, in Regione e in Città

Metropolitana per ribadire che: “non c’è più tempo da perdere!”

Non c’è più tempo da perdere quando si parla di cambiamento

climatico.

“Cambiamenti climatici, natura e perdita di biodiversità,

inquinamento e rifiuti: l’evidenza che la Terra si trovi in codice

rosso – scrive l’ONU – è tutt’intorno a noi e diventa ogni giorno

più minacciosa. La via d’uscita da questo dilemma è trasformare le

nostre economie e società per renderle inclusive, eque e più connesse

con la natura. Dobbiamo passare dal danneggiare il pianeta a curarlo.”

Mariella Grisà Co-portavoce regionale di Europa Verde – Verdi ricorda

che: “Il 15 maggio è stato l’Overshoot day 2022 per l’Italia: il

giorno in cui, se tutti i Paesi consumassero come noi, avremmo finito le

risorse che il pianeta riesce a rigenerare nel corso di un anno. Gli

italiani, da soli, avrebbero bisogno di 2,7 pianeti per sostenere il

proprio stile di vita.”

I risultati sono stati pubblicati dal think thank indipendente Global

Footprint Network, che analizza, tra gli altri, parametri come:

alimentazione, edilizia, agricoltura, allevamento, energia e gestione di

città e foreste.

Dobbiamo assumere il contrasto al climate change, e più in generale la

sostenibilità ambientale, tra i principali obiettivi nella strategia di

crescita collettiva per questo occorre un impegno costante nelle

politiche ambientali.

Sosteniamo che la battaglia contro il riscaldamento globale passa dalle

energie rinnovabili, dobbiamo incentivare e supportare i cittadini, gli

imprenditori, i professionisti e le istituzioni nel percorso di

transizione energetica del Paese per raggiungere gli obiettivi entro il

2030 e 2050.

Quanto tempo ci rimane contro la crisi climatica?

Risponde Mauro Trombin Co-portavoce di Europa Verde per la Regione

Piemonte: “Ce lo dice un orologio 7 anni 47 giorni 18 ore 32 minuti,

questo è il tempo che ci è rimasto per agire prima che l’emergenza

climatica già in corso abbia conseguenze irreversibili sulla vita sul

Pianeta.”

Il Climate clock segna quanti anni, giorni, ore e minuti l’umanità ha

ancora a disposizione prima di una catastrofe climatica irreversibile.

Proponiamo l’installazione di questi orologi nelle nostre città per

portare i cittadini a volerne sapere di più, per rafforzare la

consapevolezza dei piemontesi in merito all’importanza di gestire la

crisi climatica, di tutelare il patrimonio forestale e le biodiversità

e di accrescere gli investimenti verso le fonti di energia rinnovabili.