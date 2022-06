“Una immagine devastante per Torino e per la Sicurezza pubblica”

La lettera di Mino Giachino al ministro Lamorgese e al sindaco Lo Russo

Gentile Ministra, Egregio Sindaco,

L’immagine che allego non arriva da una Città africana ma dalla mia Torino. Come è possibile? Dove è la sicurezza? In Città ci sono dieci Premi Nobel della Economia, cosa riporteranno di Torino? Torino da oltre venticinque anni cresce meno della media nazionale, ha un grande problema di lavoro , soprattutto nei Quartieri svantaggiati e dimenticati dalle Amministrazioni . Parrocchie accerchiate dallo spaccio e dalla violenza. Occorre intervenire con l’aumento notevole delle forze dell’ordine sul territorio riaprendo un Commissariato Occorre un Grande Piano di investimenti per la riqualificazione di Quartieri come Aurora,Barriera di MILANO molto più forte di ciò che è previsto nel PNRR. riportare occasioni di lavoro per ridurre la manovalanza della violenza. Ministro venga a Torino a visitare Aurora e Barriera di MILANO , ascolti i Parroci e le CARITAS parrocchiali e i Consiglieri delle Circoscrizioni.

Il calo della crescita economica e l’aumento della disoccupazione giovanile che abbiamo denunciato insieme all’Arcivescovo Nosiglia , deve essere fermato .

Occorre coinvolgere Banche, Assicurazioni, Imprese, Capitali privati in un grande piano di rilancio della economia e del lavoro.

Se rilanciamo Torino sarà più facile rilanciare il Paese,

Mino Giachino già sottosegretario ai trasporti