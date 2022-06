UEFA Nations League. Italia-Germania

Sabato 4 giugno a Bologna ore 20:45

Torna la Nazionale Italiana di Mancini (dopo la batosta subita contro l’Argentina) per la prima gara di Nations League (girone nel quale sono inserite anche Inghilterra e Ungheria). Anche il calcio tedesco non vive un momento particolarmente brillante, ma va comunque ricordata la recente vittoria della UEFA Europa League da parte dell’Eintracht Francoforte.

Sia Mancini che Flick, viste le liste dei convocati che parteciperanno alle gare in programma della Nations League,hanno deciso di puntare su giocatori. giovani.La differenza,a livello qualitativo,è che i tedeschi,sono più forti e rodati,hanno qualcosa in più, e a questo va aggiunta la maggiore esperienza in campo europeo che i nostri giovani azzurri non hanno affatto.Sarà una gara comunque ricca di fascino ed aperta ai 3 risultati.

Formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini. Ct Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick.