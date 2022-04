25 aprile: Radicali in piazza con le bandiere Nato

25 APRILE/TORINO/RADICALI SFILERANNO CON BANDIERE UCRAINA, UNIONE EUROPEA E NATO OLTRE A STRISCIONE “PUTIN ALL’AJA”.

Appello al sindaco Lo Russo perché firmi petizione per incriminazione Putin.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede radicale di Torino, esponenti di Radicali Italiani e Associazione Aglietta hanno illustrato le iniziative per “Un 25 aprile anche per l’Ucraina”.

Igor Boni (presidente Radicali Italiani):

Stiamo raccogliendo firme ai tavoli e online su una petizione a sostegno del lavoro della Corte Penale Internazionale dell’Aja, che sta raccogliendo prove sui crimini russi in Ucraina. Putin deve essere incriminato, come ventidue anni fa Milosevic.

Lunedì 25 aprile, nella sede di Radicali Italiani a Roma, terremo un convegno su “Un 25 aprile anche per l’Ucraina”, dove ripercorreremo i 23 anni di lotte radicali contro Putin e approfondiremo lo studio degli strumenti della giustizia internazionale più adatti a portare alla sbarra Putin e gli altri responsabili dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Ucraina.

Rispetto al ballottaggio di domenica in Francia, chi è a favore dell’Unione Europea e contro Putin non può che essere con Macron; se vincesse Marine Le Pen attuerebbe le stesse politiche antiUE e filoPutin di Orban… e Marine Le Pen ha ricevuto milioni di euro di prestiti dalle banche russe.

Andrea Turi (coordinatore Associazione radicale Adelaide Aglietta):

Parteciperemo alla fiaccolata di Torino della sera del 24 aprile senza le nostre bandiere radicali ma con le bandiere dell’Ucraina, dell’Unione Europea e della NATO, oltre allo striscione “Putin all’Aja”; non accettiamo i diktat e i veti posti da chi (il presidente dell’ANPI Gianfranco Pagliarulo) pochi anni fa utilizzava le stesse falsità filorusse usate dall’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone.

Giulio Manfredi (Giunta segreteria Radicali Italiani):

Diamo atto al presidente dell’ANPI di Torino, Nino Boeti, di avere riconosciuto il valore della Resistenza Ucraina e di non avere posto veti a nessuna bandiera. Gli chiediamo, però, con quali strumenti i partigiani ucraini possono opporsi a Putin se non con le armi fornite loro dall’Occidente, proprio come quasi ottant’anni fa gli angloamericani fornirono armi ai partigiani piemontesi.

Chiedo all’ANPI di occuparsi meno di bandiere e di più del risorgere di preoccupanti rigurgiti di fascismo misto a qualunquismo; mi riferisco alla vergognosa delibera del settembre scorso con cui il Comune di Pezzana (VC) ha rinnovato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Infine, chiediamo al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e a tutti i sindaci italiani, di firmare la petizione “Putin all’Aja”.

Cinque anni fa l’allora professore universitario Stefano Lo Russo fu uno degli artefici di un importante accordo fra il Politecnico di Torino e Gazprom Neft sullo studio delle tecniche di estrazione degli idrocarburi. Accordo del tutto legittimo, che scade quest’anno.

Oggi Lo Russo è sindaco di una grande città europea e Vladimir Putin sta mettendo a ferro e a fuoco l’Ucraina; firmare per “Putin all’Aja” è un modo semplice ed inequivocabile di prendere posizione, rifuggendo da ambiguità e ipocrisie.

https://radicali.it/putin-allaja/

Link a lettera aperta a Boeti

https://www.associazioneaglietta.it/wp-content/uploads/2022/04/lettera-aperta-a-Boeti.pdf